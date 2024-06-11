Xiaomi оснастит свой флагман 15 Pro камерой с тремя 50-Мп модулями

Благодаря китайской социальной сети Weibo, где инсайдеры публикуют сообщения, стали известны новые детали о камере предстоящего флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro.

Согласно этим данным, камера Xiaomi 15 Pro будет состоять из трех модулей с датчиками разрешением 50 Мп: основной датчик OV50K размером «дюйм», неизвестный сверхширокоугольный датчик и Sony IMX882 с телеобъективом (оптическое увеличение в 3 раза).

Источник утверждает, что в режиме цифрового приближения качество съемки сенсора IMX882 уступает сенсору OV64b, который используется в Xiaomi 14 Pro.

Однако IMX882 более энергоэффективен, и переключение на телеобъектив в новом смартфоне будет происходить быстрее. Важную роль также сыграет улучшенное значение диафрагмы камеры.

Ранее появились слухи о том, что Xiaomi 15 Pro будет иметь изогнутый 2K-экран на краях и будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4. Пока нет другой информации о будущем флагмане.