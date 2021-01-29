Xiaomi объявила дату презентации глобальной версии Xiaomi Mi 11

Xiaomi накануне объявила о скором выходе глобальной версии фирменной прошивки MIUI 12.5, а сегодня китайский производитель журналистам начал рассылать приглашение на презентацию смартфона Xiaomi Mi 11.

Презентация Xiaomi Mi 11 состоится 8 февраля. Одновременно с показом аппарата будет представлена промежуточная версия фирменной оболочки — MIUI 12.5.

Предполагается, что китайская компания покажет не только глобальную версию Xiaomi Mi 11, но также и улучшенный вариант — Xiaomi Mi 11 Pro.

Об этом смартфоне уже сообщалось, в нем ожидается процессор Snapdragon 888 и камера со 120-кратным гибридным зумом.

Напомним, Xiaomi Mi 11 был представлен в конце прошлого года. Этот аппарат сразу стал хитом продаж — за 5 минуту компания продала 350 тысяч аппаратов.