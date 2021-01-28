Общая мощность системы быстрой зарядки смартфона Xiaomi Mi 11 Pro составит 200 Вт

Пока производители смартфонов не могут решить проблему автономности смартфонов, поэтому даже самые емкие батареи могут обеспечить максимум два дня работы устройства.

В связи с этим компании разрабатывают быстрые зарядки, которые за короткий промежуток времени могут подзарядить или полностью зарядить батарею.

В Xiaomi Mi 11 Pro будет установлен аккумулятор, который сможет принимать заряд от сетевого блока питания мощностью 120 Вт.

По заявлению инсайдеров, в Xiaomi Mi 11 Pro будет рекордно быстрая зарядка общей мощностью 200 Вт.

Из них 120 Вт это будет сетевая, 55 Вт беспроводная и 10 Вт реверсивная для заряда аксессуаров (наушников или смарт-часов).

По слухам, в флагманском смартфоне от компании Xiaomi установят процессор Snapdragon 888 и камеру с 120 кратным гибридным зумом.

Презентация китайского смартфона состоится в следующем месяце, но когда именно неизвестно.