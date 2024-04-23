Xiaomi намерена продать больше 100 000 автомобилей Xiaomi SU7 в 2024 году

Глава компании Xiaomi, Лэй Цзюнь, планирует продать более 100 000 автомобилей Xiaomi SU7 в 2024 году. Xiaomi Auto уже начала поставки своего электромобиля SU7, а первая партия состояла из 5000 единиц.

Однако Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group, объявил, что компания намерена продать гораздо больше — уже более 70 000 заказов на автомобиль SU7 были оформлены к 20 апреля.

Поставки автомобилей в настоящее время осуществляются в Пекине и Шэньчжэне, но в ближайшем будущем планируется расширить доставку по всей стране.

Xiaomi также планирует расширить центры доставки в 40 городах к концу 2024 года. Автомобиль SU7 доступен в трех различных вариантах с ценами от 215 900 до 299 900 юаней.