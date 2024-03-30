Xiaomi выпустила флагманский смартфон в цветах электрокара Xiaomi SU7

Компания Xiaomi выпустила лимитированную серию флагманов Xiaomi 14 в цветах своего нового электрокара Xiaomi SU7. Корпуса смартфонов окрашены в те же пять цветов, что и автомобили производителя: темно-синий, темно-зеленый, бирюзовый, серый и оранжевый. Боковые рамки смартфонов выполнены из металла и не окрашены.

Смартфоны Xiaomi 14 в цветах Xiaomi SU7 доступны только в одной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Цена составляет 4999 юаней (около 65 000 рублей) для модели Xiaomi 14 и 5999 юаней (около 78 100 рублей) для модели Xiaomi 14 Pro. Продажи уже стартовали в Китае.

Компания Xiaomi также обеспечила совместимость своего автомобиля смартфонами. Xiaomi SU7 работает на операционной системе HyperOS, которая также используется во всей последней технике компании.

В салоне автомобиля есть беспроводная док-станция для зарядки смартфонов, а в дверцах машины предусмотрены специальные карманы для хранения телефонов, когда они не нужно заряжать.