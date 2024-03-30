Главная » Новости

Xiaomi выпустила флагманский смартфон в цветах электрокара Xiaomi SU7

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Xiaomi выпустила лимитированную серию флагманов Xiaomi 14 в цветах своего нового электрокара Xiaomi SU7. Корпуса смартфонов окрашены в те же пять цветов, что и автомобили производителя: темно-синий, темно-зеленый, бирюзовый, серый и оранжевый. Боковые рамки смартфонов выполнены из металла и не окрашены.

Xiaomi выпустила флагманский смартфон в цветах электрокара Xiaomi SU7

Смартфоны Xiaomi 14 в цветах Xiaomi SU7 доступны только в одной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Цена составляет 4999 юаней (около 65 000 рублей) для модели Xiaomi 14 и 5999 юаней (около 78 100 рублей) для модели Xiaomi 14 Pro. Продажи уже стартовали в Китае.

Компания Xiaomi также обеспечила совместимость своего автомобиля смартфонами. Xiaomi SU7 работает на операционной системе HyperOS, которая также используется во всей последней технике компании.

В салоне автомобиля есть беспроводная док-станция для зарядки смартфонов, а в дверцах машины предусмотрены специальные карманы для хранения телефонов, когда они не нужно заряжать.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.