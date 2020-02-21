Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия

Одновременно со стартом продаж Xiaomi Mi 10 Pro в магазинах китайского производителя появилась новая быстрая зарядка с нитридом галлия (GaN).

Зарядка получила название Xiaomi GaN Type-C 65W. Она, как и оригинальная зарядка Mi 10 Pro, выдает 65 Вт, при этом она почти в два раза меньше.



Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.

Стоимость новинки в Китае составляет 20 долларов, а это достаточно низкая цена для зарядки такой мощности и компактных размеров.