Xiaomi начала продавать в РФ смартфон Poco F3 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 87023.04.2021 22:46
На российском рынке стартовали продажи смартфона с названием Poco F3, который является глобальной версией китайского аппарата Redmi K40.
Xiaomi начала продавать в РФ смартфон Poco F3 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 870 с подарками для первых покупателей.
Пока новинка доступна для покупки только на AliExpress и в онлайн-магазинах компании.
До 25 апреля смартфон предлагают о цене 29 990 рублей за версию 6/128 ГБ и 32 990 рублей за вариант 8/256 ГБ.
В дальнейшем стоимость таких конфигураций составит 32 990 и 35 990 рублей соответственно.
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