На российском рынке стартовали продажи смартфона с названием Poco F3, который является глобальной версией китайского аппарата Redmi K40.

Xiaomi начала продавать в РФ смартфон Poco F3 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 870 с подарками для первых покупателей.

Пока новинка доступна для покупки только на AliExpress и в онлайн-магазинах компании.

До 25 апреля смартфон предлагают о цене 29 990 рублей за версию 6/128 ГБ и 32 990 рублей за вариант 8/256 ГБ.

В дальнейшем стоимость таких конфигураций составит 32 990 и 35 990 рублей соответственно.