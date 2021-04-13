Xiaomi представила в РФ смартфон Poco X3 Pro с процессором Snapdragon 860

На российском рынке скоро появятся в продаже смартфоны Poco F3 и Poco X3 Pro, которые были представлены в стране официально 13 апреля.

Также были названы и цены на новинки, которые станут доступны для покупки с 16 апреля. Новые смартфоны представляют собой модель Redmi K40, представленную в Китае.

Этот смартфон на рынке пользуется большим спросом и доступен в Европе по цене от 349 долларов.

В России Poco F3 в конфигурации с 6/128 Гб обойдется в 32 990 рублей, а еще будет вариант 8/256 ГБ, оцененный в 35 990 рублей.

Что касается варианта Poco X3 Pro, который имеет процессор Snapdragon 860, то его в нашей стране предложат по цене от 23 990 рублей за вариант 6/128 ГБ и 26 990 рублей за версию 8/256 ГБ.

Poco X3 Pro станет доступен для покупки 16 апреля, а Poco F3 начнут предлагать с 23 апреля. Первые покупатели смогут получить скидки.