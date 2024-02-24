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Xiaomi начала прием предзаказов на еще неанонсированный ноутбук Redmi G Pro 2024

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В Китае на официальном маркетплейсе Xiaomi Mall уже начали принимать предварительные заказы на новый игровой ноутбук от Xiaomi под названием Redmi G Pro 2024.

Xiaomi начала прием предзаказов на еще неанонсированный ноутбук Redmi G Pro 2024

Предзаказы будут приниматься до 4 марта, что, вероятно, указывает на то, что именно в этот день ноутбук будет представлен публике.

Redmi G Pro 2024 обещает стать «самым мощным игровым ноутбуком в пределах 1400 долларов». Хотя точная цена и подробности о характеристиках пока не раскрыты, известно, что он будет оснащен процессорами Intel Core i5-14500HX и Core i9-14900HX, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop.

Некоторые источники также утверждают, что в топовой версии будет использована более мощная графическая карта GeForce RTX 4070 Laptop, в то время как начальная версия будет оснащена GeForce RTX 4050 Laptop.

Предварительные заказы на Redmi G Pro 2024 принимаются без возможности ознакомиться с точной ценой и полными характеристиками, но учитывая репутацию Xiaomi в области игровых устройств, этот ноутбук, скорее всего, будет представлять отличное соотношение цены и производительности. Ожидается, что Xiaomi представит полные детали о ноутбуке в ближайшее время.

 

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