Xiaomi MIX Flip и серии Xiaomi 14T будут получать обновления до 2029 года

Xiaomi подтвердила график технического обслуживания для своих новейших устройств, Xiaomi MIX Flip и серии Xiaomi 14T.

Поддержка будет предоставляться до сентября 2029 года. Оба устройства будут поставляться с Android 14 и HyperOS 1.0, получая поддержку обновлений до Android 18 или 19 с HyperOS 6 или 7 соответственно.

Согласно новому сертификату обновления, выпущенному после 2021 года, Xiaomi обещает 5-летнюю поддержку обновлений для серии Xiaomi 13T, что подчеркивает стремление компании предлагать смартфоны с увеличенными сроками обновления.

Расширенное техническое обслуживание гарантирует, что устройства Xiaomi 14T и MIX Flip останутся конкурентоспособными на рынке благодаря высокопроизводительным характеристикам, передовым технологиям дисплея и мощным камерам.

Пользователи смогут наслаждаться новейшими функциями и обновлениями безопасности до 2029 года.