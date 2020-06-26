Фитнес-браслет китайской компании на территории РФ получил новую функцию, с которой россияне смогут расплачиваться за покупки с помощью Яндекс.Денег.

Как рассказали в компании «Яндекс», Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC теперь поддерживает «Яндекс.Деньги».

Чтобы воспользоваться новой функцией, требуется подвязать карту, что происходит с помощью приложения Mi Fit на смартфоне.

Затем с помощью приложения на устройства требуется добавить браслет после чего он станет способом оплаты покупок.

Напомним, что в продажу Xiaomi Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC в России поступит в этом месяце. Его стоимость составит 3 990 рулей.