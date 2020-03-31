Xiaomi Mi Note 10 Lite получит четверную камеру и АКБ на 5260 мАч

Авторитетный инсайдер опубликовал новые подробности о готовящемся к выходу Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Ранее сообщалось, что у него будет пентакамера, но как выяснил инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), в основной камере все-таки будет четыре датчика.

По его информации, на задней панели аппарата будут модули на 64, 8, 5 и 2 Мп.

Еще модели приписывают 6,47-дюймовый экран и процессор Snapdragon 720G. За автономность новинки ответит аккумулятор на 5260 мАч, который будет иметь поддержку зарядки на 30 Вт.

Что касается операционной системы, то это будет MIUI 11 на базе Android 10.