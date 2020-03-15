Xiaomi снимает с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.19 EUR/RUB: 81.86 BTC/USD: 8756.9

16 апреля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi снимает с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note 10

15.03.2020 22:28

Руководство китайской компании Xiaomi снимает с продажи смартфон Mi Note 10 со 108 Мп камерой. Это первый смартфон с таким модулем, который представили 6 ноября 2019 года.
В социальной сети Weibo глава компании Лу Вейбинг написал, что компания избавится от смартфонов стоимостью выше 285 долларов, в которых нет поддержки 5G.

По этой причине Mi Note 10, а также его китайская версия Mi CC9 Pro будут исключены из продажи.

Предположительно, вместо них на рынке скоро появятся новые недорогие 5G смартфоны, но какие именно пока неизвестно.

Недавно были представлены недорогие Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги