Xiaomi снимает с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note 10

Руководство китайской компании Xiaomi снимает с продажи смартфон Mi Note 10 со 108 Мп камерой. Это первый смартфон с таким модулем, который представили 6 ноября 2019 года.

В социальной сети Weibo глава компании Лу Вейбинг написал, что компания избавится от смартфонов стоимостью выше 285 долларов, в которых нет поддержки 5G.

По этой причине Mi Note 10, а также его китайская версия Mi CC9 Pro будут исключены из продажи.

Предположительно, вместо них на рынке скоро появятся новые недорогие 5G смартфоны, но какие именно пока неизвестно.

Недавно были представлены недорогие Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro.