Xiaomi Mi Band 5 сможет отслеживать уровень содержания кислорода в крови

Xiaomi Mi Band 5 сможет отслеживать уровень содержания кислорода в крови22.05.2020 19:17
Известно, что в этом году выход Mi Band 5 задержится, но насколько неизвестно.
Инсайдер раскрыл новые данные про новое поколение популярного фитнес-браслета Mi Band.
Сообщается, что он сможет отслеживать уровень содержания кислорода в крови.
Такая функция уже встречается в большом количестве смарт-часов, но вот в фитнес-браслетах ее пока не все используют.
Также сообщается, что в браслете будет поддержка голосового помощника Amazon Alexa.
Ранее сообщалось, что в Mi Band 5 увеличат экран до 1,2-дюйма, установят NFC и увеличат время автономной работы.
Презентация Mi Band 5 должна состоятся летом, и сразу после нее гаджет должен поступить в продажу.
Просмотры:Метки: Mi Band 5, Xiaomi