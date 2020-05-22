Xiaomi Mi Band 5 сможет отслеживать уровень содержания кислорода в крови

Известно, что в этом году выход Mi Band 5 задержится, но насколько неизвестно.

Инсайдер раскрыл новые данные про новое поколение популярного фитнес-браслета Mi Band.

Сообщается, что он сможет отслеживать уровень содержания кислорода в крови.

Такая функция уже встречается в большом количестве смарт-часов, но вот в фитнес-браслетах ее пока не все используют.

Также сообщается, что в браслете будет поддержка голосового помощника Amazon Alexa.

Ранее сообщалось, что в Mi Band 5 увеличат экран до 1,2-дюйма, установят NFC и увеличат время автономной работы.

Презентация Mi Band 5 должна состоятся летом, и сразу после нее гаджет должен поступить в продажу.