Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 не выйдет в назначенный срок

Huami занимается разработкой и производством носимой электроники не только для себя, но также для компании Xiaomi.

Недавно китайский производитель опубликовал финансовый отчет за первый квартал текущего года, в котором указано, что компания за первые три месяца 2020 года увеличила на 36,1% выручку до 153,7 млн долларов, а валовая прибыль выросла на 22,5%.

При этом операционная прибыль упала в 3,8 раза, а также упала и чистая прибыль, которая в отчетный период составила 2,5 млн долларов, что практически в четыре раза меньше, чем годом ранее.

В первом квартале китайский производитель выпустил 7,6 млн устройств серии Amazfit и Mi Band.

Помимо этого, в отчете указали, что в 2020 году задержится выход нового поколения фитнес-браслета Mi Band, но насколько не указано.