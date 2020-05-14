Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 не выйдет в назначенный срок

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 не выйдет в назначенный срок14.05.2020 14:13
Huami занимается разработкой и производством носимой электроники не только для себя, но также для компании Xiaomi.
Недавно китайский производитель опубликовал финансовый отчет за первый квартал текущего года, в котором указано, что компания за первые три месяца 2020 года увеличила на 36,1% выручку до 153,7 млн долларов, а валовая прибыль выросла на 22,5%.
При этом операционная прибыль упала в 3,8 раза, а также упала и чистая прибыль, которая в отчетный период составила 2,5 млн долларов, что практически в четыре раза меньше, чем годом ранее.
В первом квартале китайский производитель выпустил 7,6 млн устройств серии Amazfit и Mi Band.
Помимо этого, в отчете указали, что в 2020 году задержится выход нового поколения фитнес-браслета Mi Band, но насколько не указано.
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