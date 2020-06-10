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Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях

10.06.2020 16:43

В последнее время о новом фитнес-браслете появляется все больше сообщений, а недавно в китайской социальной сети компания опубликовали и первые официальные изображения.
Эти постеры показали, что новый Xiaomi Mi Band 5 выйдет в четырех расцветках, среди которых желтый, красный, зеленый и черный варианты.

Кроме этого, благодаря изображениям стало понятно, что дизайн браслета будет такой же, как и у предшественника, но экран станет больше, а рамки – тоньше.

В нижней части 1,2-дюймовго экрана сохранится кнопка Home. Кроме этого, Xiaomi Mi Band 5 приписывают модуль NFC, который будет установлен не только в версии для китайского рынка, но и в глобальном варианте.

Еще известно о поддержке устройством 11 спортивных режимов. Официальная премьера новинки состоится уже завтра 11 июня. Предварительная цена носимого гаджета составит 179 юаней или около 3 тыс. рублей.

Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

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