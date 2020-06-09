Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

Xiaomi на рендерных изображениях раскрыла внешность своего фитнес-браслета Mi Band 5, и на них же продемонстрировала новую особенность устройства.

Изображения были опубликованы в социальной сети Weibo.

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.

Таким образом, пользователям больше не нужно доставать модуль трекера из браслета, чтобы установить его в зарядку.

На изображения еще показали, что экран браслета увеличится на 20% в сравнении с Mi Band 4. Таким образом, диагональ экрана составит около 1,2-дюйма.

В Mi Band 5 появится 11 спортивных режимов, поддержка голосового помощника Alexa и новый датчик сердечного ритма.

Кроме этого, ожидается и возможность измерения уровня кислорода в крови. На изображениях компания подтвердила информацию, что в Mi Band 5 будет встроен NFC. Презентация Mi Band 5 состоится 11 июня.