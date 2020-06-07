Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

Xiaomi Mi Band 5 будет представлен в июне и скоро он поступит и в продажу, но только на территории Китая.

Портал Tizen Help раскрыл некоторые особенности нового поколения самого популярного фитнес-браслета в мире.

Ресурс опубликовал несколько изображений, посвященных устройству, а также изображения самого Mi Band 5.

Известно, что в будущей новинке появится возможность управлять затвором камеры, следить за стрессом и дыханием, а также оплачивать покупки бесконтактным способом.

Источник пишет, что в браслете появится возможность включать режим «Не беспокоить» и следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Презентация Xiaomi Mi Band 5 должна состоятся 11 июня, а продажи в Китае начнутся 18 июня. Напомним, в России недавно появился Mi Band 4 с NFC.