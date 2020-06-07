Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

Меню
Поиск

USD/RUB: 68.63 EUR/RUB: 77.97 BTC/USD: 8756.9

7 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

07.06.2020 14:55

Xiaomi Mi Band 5 будет представлен в июне и скоро он поступит и в продажу, но только на территории Китая.
Портал Tizen Help раскрыл некоторые особенности нового поколения самого популярного фитнес-браслета в мире.

Ресурс опубликовал несколько изображений, посвященных устройству, а также изображения самого Mi Band 5.

Известно, что в будущей новинке появится возможность управлять затвором камеры, следить за стрессом и дыханием, а также оплачивать покупки бесконтактным способом.

Источник пишет, что в браслете появится возможность включать режим «Не беспокоить» и следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Презентация Xiaomi Mi Band 5 должна состоятся 11 июня, а продажи в Китае начнутся 18 июня. Напомним, в России недавно появился Mi Band 4 с NFC.

Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги