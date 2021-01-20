Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 и Note 10 Pro скоро выйдут на глобальный рынок

В феврале на индийским рынке появятся Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Lite, а также недорогие Redmi Note 10 и Note 10 Pro.

По данным зарубежного портала 91mobiles, серия Mi 11 в Индии будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Xiaomi Mi 11 Lite уже предложат в нескольких вариантах — 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ.

Про цены на флагманскую серию пока ничего неизвестно. Что касается Redmi Note 10, то в нем установят IPS экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5050 мАч.

В основе Redmi Note 10 Pro будет лежать процессор Snapdragon 732G. Все будущие для индийского рынка новинки будут продаваться под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.