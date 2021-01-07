Специалисты AnTuTu подготовили рейтинг самых мощных смартфонов, взяв за основу тестирование их на производительность в декабре.

Как известно, бенчмарк создает два рейтинга: в первом отображают самые мощные флагманские смартфоны, а во втором- смартфоны среднего класса.

О последних «Астера» сообщала недавно, а теперь публикуем список самых мощных флагманов. Ожидаемо, Xiaomi Mi 11 возглавил Топ-10 самых мощных смартфонов по версии AnTuTu, ведь в нем установлен самый мощный процессор 2021 года — Snapdragon 888.

Самым производительным аппарат стал в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Он по результатам тестов набрал 708 425 баллов. На второй строчке расположился китайский смартфон Huawei Mate 40 Pro+ с показателем 702 819 баллов, а в тройку лидеров вошел Huawei Mate 40 Pro. Его результат – 686 408 баллов.

В Топ-10 самых мощных смартфонов по версии AnTuTu еще оказались такие смартфоны: Xiaomi Mi 10 Ultra – 667006 баллов, Redmi K30S – 666490 баллов, iQOO 5 – 665604 баллов, iQOO 5 Pro – 664998 баллов, Vivo X50 Pro+ – 663383 баллов, Huawei Mate 40 -654325 баллов и iQOO Neo 3 – 648012 баллов.