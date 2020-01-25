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Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с новым процессором от Qualcomm

25.01.2020 16:16

По словам руководителя Xiaomi смартфон Mi 10 станет первым в мире коммерческим устройством с процессором Snapdragon 865 от компании Qualcomm.

Этот смартфон должны представить 10 февраля, а на следующий день намечена презентация флагманов от «Самсунг», и они тоже получат Snapdragon 865.

Но тут стоит отметить, что пока неизвестно какой аппарат первым поступит в продажу — смартфон от Xiaomi или от Samsung.

Президент Xiaomi Лин Бин заявил, что Mi 10 дебютирует в первой половине февраля, но пока не упоминается об официальном старте продаж устройства.

Еще Лин Бин заявил, что в 2020 году под брендом Xiaomi выйдет минимум десять 5G-смартфонов, среди которых будут и устройства линейки Mi 10.

Первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro появились в сети

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