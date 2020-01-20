Первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro появились в сети

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20 февраля : понедельник

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Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Обзоры рынков

Первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro появились в сети

20.01.2020 19:23

В социальной сети Weibo была опубликована партия «живых» фото смартфона Xiaomi Mi 10. Источник показал не только устройство со всех сторон, но также коробку от него и блоки питания.
Вместе со снимками в Weibo указали, что это Xiaomi Mi 10 Pro 5G с модельным номером M2001J1C. В нем установлен загнутый по бокам дисплей, а в комплекте с аппаратом будет 65 Вт блок питания.

Сегодня «АСТЕРА» писала, что Xiaomi Mi 10 будет показан 10 февраля. По слухам, Xiaomi Mi 10 в Китае будет предлагаться по цене $510, а Mi 10 Pro предложат за $729.

Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

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