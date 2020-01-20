Первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro появились в сети

В социальной сети Weibo была опубликована партия «живых» фото смартфона Xiaomi Mi 10. Источник показал не только устройство со всех сторон, но также коробку от него и блоки питания.

Вместе со снимками в Weibo указали, что это Xiaomi Mi 10 Pro 5G с модельным номером M2001J1C. В нем установлен загнутый по бокам дисплей, а в комплекте с аппаратом будет 65 Вт блок питания.

Сегодня «АСТЕРА» писала, что Xiaomi Mi 10 будет показан 10 февраля. По слухам, Xiaomi Mi 10 в Китае будет предлагаться по цене $510, а Mi 10 Pro предложат за $729.