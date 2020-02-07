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Xiaomi Mi 10 Pro станет самым мощным смартфоном в мире

07.02.2020 21:20

Об этом свидетельствуют результаты тестов в AnTuTu.
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro протестировали в бенчмарке. Где его результат составил почти 600 тысяч баллов, а с таким показателем аппарат автоматически становится самым мощным в мире.

При этом обычная версия смартфона без приставки Pro в AnTuTu заработала 560 тысяч баллов.

Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.

Также этому аппарату приписывают 66-ватную зарядку. Презентация нового флагмана китайской компании состоится в течение недели.

Данные о дате презентации разнятся, а производители между тем переносят презентации из-за коронавируса. Большинство компаний проведет анонсы своих новинок онлайн.

Первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro появились в сети

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