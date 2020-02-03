Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного

Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного03.02.2020 14:04
Xiaomi Mi 10 покажут через неделю – 10 февраля, а в этот день скорее всего состоится полная презентация смартфона.
По данным источников, китайский производитель решил провести анонс раньше – 7 февраля.
Инсайдер Xiaomishka уверяет, что через несколько дней компания только опубликует изображения смартфона, а вот полноценный показ проведут 10 февраля.
Напомним, ранее сообщалось что Xiaomi из-за коронавируса может отменить полноценную презентацию флагманского смартфона, то есть показ будет только онлайн.
Старшую версию — Xiaomi Mi 10 Pro планируют представить 18 февраля.
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