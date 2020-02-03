Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного

Xiaomi Mi 10 покажут через неделю – 10 февраля, а в этот день скорее всего состоится полная презентация смартфона.

По данным источников, китайский производитель решил провести анонс раньше – 7 февраля.

Инсайдер Xiaomishka уверяет, что через несколько дней компания только опубликует изображения смартфона, а вот полноценный показ проведут 10 февраля.

Напомним, ранее сообщалось что Xiaomi из-за коронавируса может отменить полноценную презентацию флагманского смартфона, то есть показ будет только онлайн.

Старшую версию — Xiaomi Mi 10 Pro планируют представить 18 февраля.