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Xiaomi из-за коронавируса начала поднимать цены на смартфоны

13.02.2020 18:44

Xiaomi на индийском рынке изменила стоимость популярного смартфона — Redmi Note 8. Как пишут местные СМИ, аппарат стал стоить дороже.

Такое поведение для китайского производителя является несвойственным, ведь он всегда только снижал цены на свои устройства, а тут подорожание, хоть и незначительное.

Сообщается, что Redmi Note 8 4/64 теперь стоит 147 долларов, причем такая цена указана в онлайн-магазине Mi.com и Amazon.

Ранее стоимость смартфона составляла 140 долларов. Специалисты полагают, что повышение цены временное и связано оно с коронавирусом, из-за которого в Китае закрыли заводы.

В России Redmi Note 8 продается под названием Redmi Note 8T. Эти модели отличаются наличием или отсутствием NFC модуля.

Сейчас Redmi Note 8T в версии 3/32 ГБ предлагают за 13 990 рублей. Такая цена на смартфон была и на старте продаж.

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