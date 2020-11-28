Xiaomi испытывали новый смартфон Redmi Note 9 Pro 5G мукой и водой

Xiaomi испытывали новый смартфон Redmi Note 9 Pro 5G мукой и водой28.11.2020 21:06
Xiaomi опубликовала видео, в котором демонстрируется тестирование Redmi Note 9 Pro 5G.
В ролике можно увидеть, как разработчики в лаборатории Redmi Note 9 Pro 5G подвергают разным физическим воздействиям.
Смартфон тестировали во вращающемся барабане, роняли его с высоты, тестировали на изгиб и кручение, а также подвергали его перепадам температур и тестировали водой и мукой.
Стоит отметить, что все смартфоны Xiaomi проходят такие испытания прежде чем попасть в серийное производство.
Напомним, Redmi Note 9 Pro является самой дорогой моделью среди недавно представленной серии.
Аппарат появится в продаже в трех конфигурациях: 6/128 ГБ за 243 доллара, 8/128 ГБ за 274 доллара и 8/256 ГБ за 304 доллара.
В этом смартфоне предлагают 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, в котором есть небольшой вырез под камеру.
На задней панели расположили основную камеру с модулями на 108 Мп (Samsung HM2), 8, 2 и 2 Мп.
Работает модель на базе процессора Snapdragon 750G, а за его автономную работу отвечает аккумулятор на 4 820 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.
Еще в аппарате есть NFC, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, USB Type-C, а также обычный разъем для наушников.
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