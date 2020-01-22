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Xiaomi и Realme первыми выпустят смартфоны с новым игровым процессором

22.01.2020 19:50

Презентация процессора Snapdragon 720G состоялась накануне, и он представляет собой чип для недорогих игровых смартфонов.

Китайские компании Xiaomi и Realme первыми выпустят смартфоны с новым процессором.

Про смартфон от Realme с Snapdragon 720G сообщил исполнительный директор компании Мадхав Шет, который в Сети опубликовал тизерное изображение устройства и на нем можно увидеть безрамочный экран с двумя отверстиями в экране для фронтальных фотодатчиков.

Также сегодня источник написал, что Xiaomi тоже готовит смартфон на базе Snapdragon 720G.

Предположительно модель выйдет под брендом Redmi. Ожидается, что презентация смартфонов с новым процессором состоится в первом квартале 2020 года.

Напомним, Snapdragon 720G поддерживает LTE модем X15 LTE с возможностью загрузки до 800 Мбит/с.

Процессор оснащен отдельным процессором для работы с искусственным интеллектом, и помимо этого он поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

 

Компания Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460

 

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