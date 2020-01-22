Xiaomi и Realme первыми выпустят смартфоны с новым игровым процессором

Xiaomi и Realme первыми выпустят смартфоны с новым игровым процессором22.01.2020 19:50
Презентация процессора Snapdragon 720G состоялась накануне, и он представляет собой чип для недорогих игровых смартфонов.
Китайские компании Xiaomi и Realme первыми выпустят смартфоны с новым процессором.
Про смартфон от Realme с Snapdragon 720G сообщил исполнительный директор компании Мадхав Шет, который в Сети опубликовал тизерное изображение устройства и на нем можно увидеть безрамочный экран с двумя отверстиями в экране для фронтальных фотодатчиков.
Также сегодня источник написал, что Xiaomi тоже готовит смартфон на базе Snapdragon 720G.
Предположительно модель выйдет под брендом Redmi. Ожидается, что презентация смартфонов с новым процессором состоится в первом квартале 2020 года.
Напомним, Snapdragon 720G поддерживает LTE модем X15 LTE с возможностью загрузки до 800 Мбит/с.
Процессор оснащен отдельным процессором для работы с искусственным интеллектом, и помимо этого он поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.
Компания Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460
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