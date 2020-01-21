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Компания Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460

22.01.2020 00:15

Qualcomm в Индии представила три новых процессора для недорогих смартфонов. Все новинки стали более производительными в сравнении с предшественниками.

На презентации рассказали про Snapdragon 460, Snapdragon 662 и Snapdragon 720G, среди которых самым мощным стал чип 720G, причем буква G в названии процессора указывает, что его можно использовать в недорогих игровых смартфонах.

Snapdragon 720G является 8-ядерной системой, выполненной по 8-нанометровому техпроцессу. Процессор поддерживает FullHD+ дисплеи с HDR, камеры с возможностью записи в 4К разрешении и 4G модем X15.

В Snapdragon 720G еще есть вспомогательный процессор Hexagon 692, который отвечает за подключение к нейросети и работу с искусственным интеллектом.

Snapdragon 662 способен работать с 4G модемом X11. Его максимальная скоростная способность составляет 390 Мбит/с. Также чип способен работать с основными тройными камерами.

Самый младший — Snapdragon 460 получил новые ядра и графическую систему, а также в нем добавили вспомогательный процессор и поддержку модема X11.

Все представленные чипы уже способны работать с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также двухчастотными приемниками навигационных систем.

Snapdragon 460 и Snapdragon 662 в продаже появятся к концу года, а вот Snapdragon 720G производители смогут начать использовать уже в первом квартале.

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