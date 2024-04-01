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Xiaomi и Oppo добавят в свои смартфоны поддержку 5.5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Xiaomi планирует добавить поддержку переходного стандарта 5.5G в свои новые смартфоны.

Согласно информации издания GizmoChina, известного инсайдера Digital Chat Station, данная технология будет представлять собой «мост» между сетями 5G и будущим стандартом 6G.

Она обеспечит значительно более высокую скорость загрузки данных, превышающую десятки гигабит в секунду, и более низкую задержку.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi будет одной из первых компаний, добавляющих поддержку 5.5G в свои смартфоны.

Кроме того, известно, что новый стандарт будет доступен также в устройствах Oppo, основанных на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTak Dimensity 9300.

Кроме того, GizmoChina также упомянул о внедрении функции спутниковой связи в смартфоны Xiaomi.

Этот метод передачи данных также будет добавлен в автомобили бренда SU7. Спутниковая связь уже поддерживается в электрокарах Geely, в частности, в моделях Zeekr 001 FR и Zeekr 007.

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