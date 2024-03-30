OPPO Find X7 стал первым смартфоном в мире с поддержкой 5,5G

Оказывается, первым смартфоном с поддержкой нового стандарта мобильной связи 5,5G является флагманский смартфон OPPO Find X7.

Об этом сообщил представитель компании OPPO, Пит Лау, в своем аккаунте в Twitter. Он опубликовал фотографию смартфона Find X7, на котором видна иконка 5GA.

По словам крупнейшего оператора связи в мире, China Mobile, 5,5G на 300% быстрее обычного 5G, и скорость загрузки данных может достигать 10 Гбит/с.

В настоящее время смартфон OPPO Find X7 является единственным на рынке, поддерживающим 5,5G, но скоро это изменится, так как другие производители также начнут выпускать свои устройства.