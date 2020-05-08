Xiaomi и JD выпустят смартфон Redmi K30 5G с Snapdragon 768G

Китайская компания анонсировала новинку, которая официально будет представлена 11 мая.

Анонс сопровождался рекламным постером. Новинка будет носить название Redmi K30 5G Speed Edition, а при ее создании участвовала китайская JD.

Основной для новой версии смартфона станет процессор Snapdragon 768G. В остальном это будет все тот же Redmi K30 5G.

Предположительно процессор Snapdragon 768G, который к слову еще не был представлен официально, будет улучшенной версией Snapdragon 765G.

Стоит отметить, что компания намерена выпустить и удешевленную модификацию Redmi K30 5G с названием Redmi K30i.