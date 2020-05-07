Xiaomi выпустит дешевый смартфон Redmi с поддержкой 5G

Китайская компания анонсировала новый дешевый смартфон среди устройств с технологией 5G.

Это будет аппарат из линейки Redmi, основной для которого станет процессор MediaTek.

Новая модель будет носить название K30i, а по сути она будет представлять собой новую версию Redmi K30 5G с SoC Snapdragon 765G.

Основой для смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 800 5G.

Чем еще он будет отличаться пока не сообщается. Предварительная стоимость аппарата составит около 225 долларов.