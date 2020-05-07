Xiaomi выпустит дешевый смартфон Redmi с поддержкой 5G

Xiaomi выпустит дешевый смартфон Redmi с поддержкой 5G07.05.2020 21:33
Китайская компания анонсировала новый дешевый смартфон среди устройств с технологией 5G.
Это будет аппарат из линейки Redmi, основной для которого станет процессор MediaTek.
Новая модель будет носить название K30i, а по сути она будет представлять собой новую версию Redmi K30 5G с SoC Snapdragon 765G.
Основой для смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 800 5G.
Чем еще он будет отличаться пока не сообщается. Предварительная стоимость аппарата составит около 225 долларов.
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