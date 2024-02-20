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Xiaomi готовит к запуску Xiaomi Civi 4 с процессором Snapdragon 8-серии

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Китайская компания Xiaomi готовится к запуску своих новых устройств, включая Xiaomi 14 Ultra, как на внутреннем китайском рынке, так и по всему миру. Однако, помимо этого устройства, компания также работает над другими устройствами, включая Xiaomi Civi 4.

Xiaomi готовит к запуску Xiaomi Civi 4 с процессором Snapdragon 8-серии

По информации, полученной от инсайдеров, Xiaomi Civi 4 может быть оснащен процессором Snapdragon 8 серии, что будет значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью Civi 3, которая использовала процессор Dimensity 8200.

Устройство также может иметь изогнутый дисплей 2.7D с разрешением 1.5K и металлическую рамку.

Предположительно новинку представят весной, а ближе к запуску будут появляться и другие новые подробности.

Наряду с этой информацией, появились и официальные подробности благодаря бенчмарку Geekbench. Исходя из данных тестирования Xiaomi Civi 4 с модельным номером 24031PN0DC будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти.

Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 14. В тестах производительности смартфон набрал 2140 баллов в одноядерном тесте и 6848 баллов в многоядерном тесте.

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