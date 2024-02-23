Xiaomi анонсировала «титановый» Xiaomi 14 Pro с дополнительной функцией

Xiaomi презентовала обновленную версию своего флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, который получил титановый корпус. Внешне устройство осталось неизменным, но приобрело новую полезную функцию.

Главной особенностью Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition стал чип спутниковой связи Pengpai T1, работающий в китайской сети Tiantong. Однако следует отметить, что данный смартфон доступен только на территории Китая, и пока нет информации о его работе за пределами страны.

Xiaomi также подчеркнула, что рамка смартфона изготовлена из 99-процентного титана «аэрокосмического класса» и высокопрочного алюминиевого сплава. Более того, устройство защищено стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Технические характеристики модели остались без изменений, но цена изменилась. Специальная версия Xiaomi 14 Pro доступна только в одной модификации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, при этом ее цена составляет $965, в то время как стандартная версия с такими же характеристиками стоит $827.