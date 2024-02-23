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Xiaomi анонсировала «титановый» Xiaomi 14 Pro с дополнительной функцией

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Xiaomi презентовала обновленную версию своего флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, который получил титановый корпус. Внешне устройство осталось неизменным, но приобрело новую полезную функцию.

Xiaomi анонсировала «титановый» Xiaomi 14 Pro с дополнительной функцией

Главной особенностью Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition стал чип спутниковой связи Pengpai T1, работающий в китайской сети Tiantong. Однако следует отметить, что данный смартфон доступен только на территории Китая, и пока нет информации о его работе за пределами страны.

Xiaomi также подчеркнула, что рамка смартфона изготовлена из 99-процентного титана «аэрокосмического класса» и высокопрочного алюминиевого сплава. Более того, устройство защищено стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Технические характеристики модели остались без изменений, но цена изменилась. Специальная версия Xiaomi 14 Pro доступна только в одной модификации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, при этом ее цена составляет $965, в то время как стандартная версия с такими же характеристиками стоит $827.

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