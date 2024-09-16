Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi 14R с Snapdragon 4 Gen 2

Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi 14R, который стал дополнением к модели Redmi 14C, представленному в августе.

Новый телефон имеет 6,88-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран яркий, с пиковой яркостью 600 кд/м², и поддерживает управление даже с мокрыми руками.

Redmi 14R работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Он может иметь до 8 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD, что позволяет увеличить память до 1 ТБ.

На задней панели расположена 13-мегапиксельная основная камера и ещё одна камера, характеристики которой пока не раскрыты. Для селфи и видеозвонков есть 5-мегапиксельная камера в вырезе на экране.

Смартфон работает на HyperOS, основанной на Android 14. Аккумулятор имеет ёмкость 5160 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и стандартный 3,5-мм разъём для наушников.

Redmi 14R будет доступен в четырёх цветах и четырёх конфигурациях памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цены варьируются от 1099 юаней (14 000 руб.) до 1899 юаней (24 200 руб.).