Представлен глобальный Redmi 14C с 50-мегапиксельной камерой за 11 000 рублей

Xiaomi представила новый смартфон Redmi 14C, который сочетает стильный дизайн и отличную производительность. У него тонкий корпус и большой дисплей, что делает его удобным для просмотра фильмов, игр и многозадачности.

Redmi 14C имеет 6,88-дюймовый экран с высокой четкостью и защитой для глаз, что делает его идеальным для длительного использования.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81-Ultra и предлагает от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти может быть 128 или 256 ГБ.

Камера Redmi 14C включает 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную фронтальную, что позволяет делать качественные снимки даже в условиях низкой освещенности. Устройство также предлагает различные фильтры для фото и видео, что делает съемку более интересной.

Что касается автономности, то в смартфоне установлена батарея на 5 150 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки. Смартфон поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS и FM-радио, а также имеет разъём для наушников и слот для двух SIM-карт.

Размеры устройства составляют 172 х 78 х 8,22 мм, а вес варьируется от 204 до 211 граммов в зависимости от варианта корпуса.

Цветовая гамма представлена черным, сиреневым, зеленым и звездно-синим вариантами по цене от 119 долларов или около 11 тыс. рублей.