Xiaomi анонсировала функции камеры 14 Ultra AI для флагманов Xiaomi 14 и 13 Ultra

Xiaomi представила новые функции камеры для старых флагманских моделей. В ближайшее время телефоны Xiaomi 14 series и Xiaomi 13 Ultra получат режим «Мастер-портрет» с поддержкой искусственного интеллекта.

Согласно официальной информации, функция «Мастер-портрет» будет доступна на телефонах Xiaomi 14 и 14 Pro с апреля, а на Xiaomi 13 Ultra — с июня.

Эта функция была впервые представлена на модели Xiaomi 14 Ultra и использует модель искусственного интеллекта под названием Xiaomi Portrait LM.

С ее помощью пользователи смогут удалять морщины, выравнивать тон кожи, улучшать состояние зубов и глаз. Кроме того, функция поддерживает запись видео в высоком разрешении, включая 4K 60 кадров в секунду и 8K 30 кадров в секунду, а также замедленную съемку с высокой частотой кадров 4K 120 кадров в секунду.

Помимо этого, в июне ожидается еще одно обновление программного обеспечения — Xiaomi AISP (семантический процессор изображений Xiaomi AI).

Это будет первая платформа для вычислительной фотосъемки больших моделей с использованием искусственного интеллекта. AISP объединяет вычислительную мощность процессоров CPU, GPU, NPU и интернет-провайдера с помощью HyperOS от Xiaomi.

Это позволяет использовать такие функции, как ULTRA RAW super negative, обеспечивающий высокую глубину цвета и динамический диапазон, а также совместимость с профессиональным программным обеспечением для редактирования. AISP также предлагает функцию ULTRA SNAP, позволяющую сделать 150 фотографий с использованием передовых алгоритмов.