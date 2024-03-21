Xiaomi провела презентацию самого тонкого Civi 4 Pro с Snapdragon 8s Gen 3

Xiaomi Civi 4 Pro, представленный сегодня главой Xiaomi Лю Вейбингом (Lu Weibing), является новым поколением самого тонкого и легкого смартфона от Xiaomi.

Это первый нефлагманский смартфон с камерой Leica и первая модель на базе Snapdragon 8s Gen 3 в мире.

Значительные улучшения были внесены в Xiaomi Civi 4 Pro по сравнению с предыдущей версией. Он оснащен новейшей однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и имеет большую испарительную камеру площадью 4184 мм2 для охлаждения SoC. В версии смартфона с самым высокими характеристиками установлено 16 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Civi 4 Pro остается компактной моделью с диагональю экрана OLED 6,55 мм. Экран имеет разрешение 1,5К и максимальную яркость 3000 кд/кв.м.

Рамка экрана минимальна, а толщина устройства составляет 7,45 мм (в версии со стеклянной крышкой) или 7,75 мм (с крышкой «под кожу»). Металлическая боковая рамка добавляет прочности и стабильности.

Особое внимание в Xiaomi Civi 4 Pro уделяется камерам. Фронтальная система состоит из двух модулей с 32-мегапиксельными сенсорами и объективами, имеющими угол обзора 78° и 100°.

Этот смартфон также является первым нефлагманским у Xiaomi, который оснащен камерой Leica. Основной модуль имеет широкоугольный объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,63 и 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 800.

Есть также 50-мегапиксельный модуль с объективом фокусного расстояния 50 мм и диафрагмой F/1,98 для двукратного оптического зума, а также модуль с 12-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом фокусного расстояния 15 мм.

Xiaomi называет Civi 4 Pro лучшим смартфоном в линейке Civi по автономности. Он оснащен аккумулятором ёмкостью 4700 мА·ч, что позволяет ему работать автономно до 1,4 дня.

По последним данным, Xiaomi Civi 4 Pro не будет доступен за пределами Китая, но возможно, под брендом Redmi будет выпущен его клон.

Цены на смартфон следующие: 12/256 ГБ — 415 долларов, 16/512 ГБ — 460 долларов, 16 ГБ / 1 ТБ — 500 долларов. Специальная расцветка Civi 4 Pro 16/512 ГБ также будет стоить 500 долларов.