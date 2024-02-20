Xiaomi 22 февраля представит еще ноутбуки Redmi Book Pro 14/16 2024 года

Этот технический гигант объявил официальную дату выхода новых ноутбуков — 22 февраля вечером на конференции Xiaomi 14 Ultra.

Интересно, что Redmi Book Pro 14/16 2024 обещает множество впечатляющих функций, среди которых Xiaomi HyperOS Connect — инновационная система, обеспечивающая бесшовную интеграцию с другими устройствами Xiaomi, такими как мобильные телефоны и планшеты.

Один из ключевых моментов новых ноутбуков — это их ЖК-экран с узкими рамками, высоким разрешением и высокой частотой обновления в 165 Гц.

Это обеспечит пользователю плавное и четкое изображение, особенно полезное при просмотре текста малого размера. Кроме того, ожидается, что Redmi Book Pro 14/16 2024 будет оснащен процессорами Intel Core Ultra 5/7.