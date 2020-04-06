Xbox Series X получит не менее 8 эксклюзивов на старте

Полноценная презентация нового поколения игровой консоли Xbox состоится в ближайшее время, о чем заявил глава Xbox Фил Спенсер.

Напомним, внешность консоли была раскрыта еще в прошлом году, а в текущем году стали известны все технические характеристики игровой приставки.

Теперь остается узнать про особенности, эксклюзивные игры и цену.

В интервью IGN глава подразделения заявил, что много игр на старте продаж Xbox Series X не будет, так как игроки должны успеть ознакомится со всеми выпущенными проектами.

Скорее всего Спенсер намекает, что для начала главное не количество, а качество игр.

Также было добавлено, что Xbox Series X на старте продаж получит не менее 8 эксклюзивных игр.