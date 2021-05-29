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WhatsApp не будет ограничивать функционал для пользователей, отказавшихся от новой политики конфиденциальности

29.05.2021 10:50

WhatsApp подвергся широкой критике за свою новую политику конфиденциальности, в которой добавлены новые условия, гарантирующие, что приложение будет обмениваться данными с Facebook. Однако, заявив, что пользователи, которые не принимают новую политику, потеряют функции приложения, позже компания пересмотрела свое решение.

Как стало известно astera.ru, в заявлении для The Verge представитель WhatsApp упомянул, что компания решила не ограничивать функциональность приложения для людей, которые не принимают новую политику конфиденциальности, после обсуждений с властями и экспертами по конфиденциальности.

WhatsApp не будет ограничивать функционал для пользователей, отказавшихся от новой политики конфиденциальности

WhatsApp заявляет, что «этот план продвигается на неопределенный срок», и не упоминает, есть ли еще возможность снова заставить пользователей принять обновление.

«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим дать понять, что мы не будем ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление», — сказал представитель WhatsApp в заявлении для The Verge. WhatsApp сообщает The Verge, что этот план продвигается на неопределенный срок.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp вступила в силу 15 мая. До этого компания заявила, что те, кто не согласился с новыми условиями, потеряют доступ к некоторым функциям WhatsApp, таким как возможность доступа к списку чатов или аудио и видеозвонки. Это не только расстроило некоторых пользователей, но и вызвало обеспокоенность у правительств всего мира.

WhatsApp обновил свою статью поддержки об обновлениях конфиденциальности, чтобы подтвердить, что «никто не будет удалять свои учетные записи или терять функциональность». Компания также утверждает, что «большинство пользователей, которые видели обновление, приняли».

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