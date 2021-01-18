WhatsApp из-за критики отложил обновление пользовательского соглашения до 15 мая

Руководство WhatsApp на три месяца отменило новое пользовательской соглашение, в котором было указано, что все данные пользоваателей теперь будут в обязательном порядке передаваться Facebook и другим сервисам, входящим в состав корпорации Facebook.

Новая политика месседжера пользователями была воспринята очень негативно. Во всем мире пользователи стали массово переходить на другие мессенджеры, а также открыто высказывать свое отношение к сервису WhatsApp.

На фоне масштабной критики, а также оттока пользователей руководство WhatsApp решило отложить и пересмотреть условия пользовательского соглашения.

Ранее для использования WhatsApp было предложено подтвердить новое пользовательское соглашение, в котором указано, что WhatsApp будет передавать данные пользователей семейству приложений Facebook с целью анализа, привычек и вкусов пользователя.