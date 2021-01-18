WhatsApp из-за критики отложил обновление пользовательского соглашения до 15 мая

WhatsApp из-за критики отложил обновление пользовательского соглашения до 15 мая18.01.2021 22:43
Руководство WhatsApp на три месяца отменило новое пользовательской соглашение, в котором было указано, что все данные пользоваателей теперь будут в обязательном порядке передаваться Facebook и другим сервисам, входящим в состав корпорации Facebook.
Новая политика месседжера пользователями была воспринята очень негативно. Во всем мире пользователи стали массово переходить на другие мессенджеры, а также открыто высказывать свое отношение к сервису WhatsApp.
На фоне масштабной критики, а также оттока пользователей руководство WhatsApp решило отложить и пересмотреть условия пользовательского соглашения.
Ранее для использования WhatsApp было предложено подтвердить новое пользовательское соглашение, в котором указано, что WhatsApp будет передавать данные пользователей семейству приложений Facebook с целью анализа, привычек и вкусов пользователя.
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