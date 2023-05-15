Главная » Новости

Wccftech: первая VR-гарнитура Apple будет оценена в $4000

Автор На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

В сети рассказали, во сколько обойдется гарнитура виртуальной и дополненной реальности компании Apple.

Ранее называли разные цифры, а согласно последним данным, первая VR-гарнитура Apple будет оценена в $4000.

Такие данные приводит издание Wccftech. В переводе на российский рубль, стоимость новинки превысит 310 тыс. рублей.

Официальная презентация VR-гарнитуры Apple состоится в следующем месяце.

Как ранее сообщал инсайдер Мин-Чи Ко, в ней есть пять дорогостоящих компонентов, среди которых модули камеры, внешний источник питания, дисплей micro OLED, процессоры и корпус.

WSJ: В Apple ожидают трудности при производстве первой гарнитуры Reality Pro

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.