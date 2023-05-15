Wccftech: первая VR-гарнитура Apple будет оценена в $4000

В сети рассказали, во сколько обойдется гарнитура виртуальной и дополненной реальности компании Apple.

Ранее называли разные цифры, а согласно последним данным, первая VR-гарнитура Apple будет оценена в $4000.

Такие данные приводит издание Wccftech. В переводе на российский рубль, стоимость новинки превысит 310 тыс. рублей.

Официальная презентация VR-гарнитуры Apple состоится в следующем месяце.

Как ранее сообщал инсайдер Мин-Чи Ко, в ней есть пять дорогостоящих компонентов, среди которых модули камеры, внешний источник питания, дисплей micro OLED, процессоры и корпус.