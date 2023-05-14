WSJ: В Apple ожидают трудности при производстве первой гарнитуры Reality Pro

При производстве совершенно нового продукта всегда появляются проблемы, гарнитура смешанной реальности от Apple не станет исключением.

Презентация гарнитуры смешанной реальности должна состоятся на конференции разработчиков в следующем месяце. Ежегодное мероприятие WWDC в 2023 году будет проходить с 5 по 9 июня, в первый день будут представлены не только новые версии операционных систем, но также новые продукты.

Ожидается, что среди них будет и долгожданная гарнитура смешанной реальности Reality Pro, но только прототип.

По данным The Wall Street Journal, коммерческая версия гарнитуры дебютирует не раньше осени 2023 года, а производство могут начать только в конце текущего года.

Источник также пишет, что Apple может перенести выход гарнитуры на более поздний срок, так как при производстве обязательно возникнут проблемы, которые могут сорвать выход устройства.

По слухам, Reality Pro будет стоить около 3 тыс. долларов.