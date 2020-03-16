Всю серию флагманов Huawei P40 показали на одном рендере

Рендерное изображение в Сети распространил авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass).

На рендере показали все модели, которые войдут в линейку Huawei P40 и будут представлены 26 марта.

Между тем сегодня был опубликован и официальный тизер новой модели, в котором показали экран-водопад.

Что касается компьютерной визуализации, то на ней представлен Huawei P40 с тройной камерой, Huawei P40 Pro с четырьмя модулями в основной камере и Huawei P40 Pro PE с пентакамерой.

Последний должен выйти в двух цветовых решениях, а первые получат по пять вариантов окраса корпуса.