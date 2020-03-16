Новый Huawei P40 показался в официальном тизере

Новый Huawei P40 показался в официальном тизере16.03.2020 11:53
Тизерный видеоролик был опубликован в китайской социальной сети.
В целом в видео никаких деталей не раскрывают, но показали корпус Huawei P40. На изображении из видео можно увидеть экран-водопад с закругленными гранями.
Такой дизайн получат все модели линейки. Еще Huawei в тизере подтвердила наличие основной камеры в большом прямоугольном блоке.
Напомним, что смартфоны будут работать на процессоре Kirin 990 с модемом 5G.
В основной камере модели Huawei P40 Pro предложат модули на 52 и 40 Мп. Также ранее стали известны европейские цены на всю флагманскую линейку.
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