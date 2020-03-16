Новый Huawei P40 показался в официальном тизере

Тизерный видеоролик был опубликован в китайской социальной сети.

В целом в видео никаких деталей не раскрывают, но показали корпус Huawei P40. На изображении из видео можно увидеть экран-водопад с закругленными гранями.

Такой дизайн получат все модели линейки. Еще Huawei в тизере подтвердила наличие основной камеры в большом прямоугольном блоке.

Напомним, что смартфоны будут работать на процессоре Kirin 990 с модемом 5G.

В основной камере модели Huawei P40 Pro предложат модули на 52 и 40 Мп. Также ранее стали известны европейские цены на всю флагманскую линейку.