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Все смартфоны OnePlus Nord были распроданы по предзаказам

04.07.2020 18:54

В Европе с 1 июля стартовал прием предварительных заказов на еще непредставленный смартфон OnePlus Nord.
Преимуществом предварительного заказа станет то, что клиенты получат устройство среднего класса в эксклюзивной упаковке.

Как стало известно, все смартфоны OnePlus Nord были распроданы по предзаказам. Сколько экземпляров предлагали для заказа не уточняется, но есть данные, что партия не была большой.

Тем не менее европейские пользователи проявили интерес к новинке и оформили заказа на все доступные устройства.

Следующий этап предварительных заказов стартует 8 июля, а затем будет еще и третий этап – с 15 июля. Однако время, выделенное для предзаказов ограничат 24 часами.

OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord

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