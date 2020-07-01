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OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord

01.07.2020 14:53

Компания OnePlus на территории Европы объявила о начале приема предварительных заказав на смартфон, который официально еще не представила. OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord
OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord, причем первые клиенты, оформившие заказ, получат смартфон в эксклюзивной упаковке.

Кроме этого, компания сообщила, что прием предварительных заказов будет начинаться в три этапа.

Первый уже стартовал в Европе, а другие этапы начнутся 8 и 15 июля, и они будут ограничены по времени – всего 24 часа.

В рамках этих этапов клиентам предлагают купить устройства в эксклюзивных упаковках. Для заказа просят внести 25 долларов, а его общая стоимость согласно предварительным данным, не превысит 500 долларов. Официальная презентация OnePlus Nord состоится 7 июля.

OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord

Согласно ранее опубликованным данным, в смартфоне установят 6,55-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Работать модель будет на базе процессора Snapdragon 765G, который дополнят 6 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства ответит батарея на 4 300 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Кроме этого, есть данные об основной камере, в которой будет датчики на 64, 16 и 2 Мп.

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