Компания OnePlus на территории Европы объявила о начале приема предварительных заказав на смартфон, который официально еще не представила.

OnePlus открыла предзаказы на покупку смартфона OnePlus Nord, причем первые клиенты, оформившие заказ, получат смартфон в эксклюзивной упаковке.

Кроме этого, компания сообщила, что прием предварительных заказов будет начинаться в три этапа.

Первый уже стартовал в Европе, а другие этапы начнутся 8 и 15 июля, и они будут ограничены по времени – всего 24 часа.

В рамках этих этапов клиентам предлагают купить устройства в эксклюзивных упаковках. Для заказа просят внести 25 долларов, а его общая стоимость согласно предварительным данным, не превысит 500 долларов. Официальная презентация OnePlus Nord состоится 7 июля.

Согласно ранее опубликованным данным, в смартфоне установят 6,55-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Работать модель будет на базе процессора Snapdragon 765G, который дополнят 6 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства ответит батарея на 4 300 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Кроме этого, есть данные об основной камере, в которой будет датчики на 64, 16 и 2 Мп.