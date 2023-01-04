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Возрожденная LeTV готовит бюджетную копию iPhone 14 за 145 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 229 Опубликовано

Компания LeTV скоро покажет свой новый смартфон, который стоит всего 145 долларов.

При этом аппарат имеет дизайн схожий на iPhone 14 Pro, правда начинка далека о той, что используется в американских аппаратах. Подробностей о новом аппарате практически нет.

Сейчас известно, что в нем будет использоваться процессор Unisoc Tiger T7510, который пока фигурирует под названием Huben T7510.

Другие особенности новинки пока не раскрывают.

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