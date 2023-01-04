Возрожденная LeTV готовит бюджетную копию iPhone 14 за 145 долларов

Компания LeTV скоро покажет свой новый смартфон, который стоит всего 145 долларов.

При этом аппарат имеет дизайн схожий на iPhone 14 Pro, правда начинка далека о той, что используется в американских аппаратах. Подробностей о новом аппарате практически нет.

Сейчас известно, что в нем будет использоваться процессор Unisoc Tiger T7510, который пока фигурирует под названием Huben T7510.

Другие особенности новинки пока не раскрывают.