OnePlus представила новый флагманский смартфон OnePlus 11 с процессором Snapdragon 8 Gen 2

Флагманский смартфон компании OnePlus официально дебютировал 4 января.

В новом аппарате компания решила использовать не только процессор Snapdragon 8 Gen 2, но и новую систему охлаждения, а также некоторые программные решения, которые раскроют потенциал устройства.

Иными словами OnePlus 11 может заменить игровой смартфон, хотя таковым он не позиционируется. Новинка стала первой среди моделей производителя, которая получила поддержку Dolby Vision.

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 дополняет оперативная память LPDDR5X, которой может быть 12 или 16 ГБ и флеш-память UFS 4.0 объемом 256 или 512 ГБ. Экран получил диагональ 6,7 дюйма и это AMOLED Samsung E6 с разрешением 2К (3216 х 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

На задней стороне установлена камера Sony IMX890 на 50 Мп, которая дополнена Sony IMX709 на 32 Мп и Sony IMX581 с разрешением 48 Мп. Камера представлена брендом Hasselblad.

За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт. Что касается цен, то версия 12/256 ГБ оценена в 580 долларов, 16/256 ГБ – в 630 долларов и 16/512 ГБ – в 710 долларов.